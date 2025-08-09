Мир
19:54, 9 августа 2025Мир

Эрдоган назвал плюсы прогресса в отношениях Баку и Еревана

Эрдоган: Прогресс в отношениях Баку и Еревана поспособствует миру в регионе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс, который наблюдается в отношениях Баку и Еревана, будет благоприятно влиять на мир и стабильность во всем регионе. Слова турецкого лидера приводит ТАСС.

Как уточнила администраций Эрдогана, страны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. По его словам, прогресс, достигнутый на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, вызывает удовлетворение и будет способствовать миру и стабильности во всем регионе.

«Турция будет и впредь оказывать необходимую поддержку в достижении этой цели», — заключила администрация турецкого президента.

Ранее «Sputnik Азербайджан» писал, что Турция и Азербайджан решили договориться о создании совместной тюркской армии. Вооруженные силы Азербайджана и Турции уже проводили совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике в конце июня. Они состоялись в столице региона Нахичевани. Было отмечено, что углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военно-промышленной сфере предусмотрено подписанной республиками Шушинской декларацией.

