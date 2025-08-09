Мир
Губернатор Аляски высказался о встрече Путина и Трампа

Губернатор Данливи назвал Аляску подходящим местом для встречи Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Губернатор Аляски Майк Данливи прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Данливи высказался о встрече Путина и Трампа и назвал штат подходящим местом для этого события. Он подчеркнул, что это связано с географией и историей.

«На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира. За этой встречей будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять это историческое событие», — подчеркнул он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

