04:18, 9 августа 2025Силовые структуры

Обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины попросился на СВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Житель подмосковной Балашихи Артем Клейменов, обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины, попросил отправить его из СИЗО в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигурант подал заявление на имя начальника московского изолятора «Матросская Тишина» и выразил желание заключить контракт с Минобороны России. Он частично признал свою вину.

В 2021 году Клейменов получил условный срок за кражу, а в 2024 помогал своему подельнику А.А. Карпухину в поджоге трех релейных шкафов в интересах спецслужб Украины. В отношении двоих россиян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц»).

Ранее стало известно, что бывший начальник военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии (НПП) «Исток» имени Шокина, Александр Техан и его экс-заместитель Тимур Сиюхов, осужденные на семь лет заключения за хищение продукции военного назначения, попросились на специальную военную операцию.

