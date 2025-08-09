Обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины попросился на СВО

Житель подмосковной Балашихи Артем Клейменов, обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины, попросил отправить его из СИЗО в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигурант подал заявление на имя начальника московского изолятора «Матросская Тишина» и выразил желание заключить контракт с Минобороны России. Он частично признал свою вину.

В 2021 году Клейменов получил условный срок за кражу, а в 2024 помогал своему подельнику А.А. Карпухину в поджоге трех релейных шкафов в интересах спецслужб Украины. В отношении двоих россиян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц»).

