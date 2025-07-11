Вынесшие с завода детали РЛС зенитных ракетных комплексов попросились на СВО

Экс-сотрудники представительства МО РФ, осужденные за кражу, попросились на СВО

Бывший начальник военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии (НПП) «Исток» имени Шокина, Александр Техан и его экс-заместитель Тимур Сиюхов, осужденные на семь лет заключения за хищение продукции военного назначения, попросились на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Baza.

Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность их приговора. ФСБ обнародовала записи, на которых видно, как с завода в подмосковном Фрязино Техан и его сообщники выносили детали для производства радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов.

В январе Реутовский военный гарнизонный суд приговорил бывших офицеров к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением воинских званий подполковника и капитана третьего ранга соответственно. Также с них взыскано 102 миллиона рублей.

Суд установил, что они с 2012 по 2021 год вывезли с территории предприятия с целью продажи 200 военных изделий. Им помогали подчиненный, начальник лаборатории, водитель и гендиректор коммерческой фирмы, который сбывал украденное. По данным ФСБ, согласно криминальной схеме начальник лаборатории готовила подложную техническую документацию о неисправном состоянии деталей, на основании чего их браковали, а затем вывозили с завода.

Техан и его сообщники в основном выносили клистроны усилительные импульсного действия КИУ-172 для РЛС. Размер хищений следствием был оценен в 304 миллиона рублей. Всех участников незаконного бизнеса задержали с поличным в сентябре 2021 года.

НПП «Исток» — ведущее предприятие радиоэлектронной промышленности России.