Президент Союза армян России назвал встречу в США фиаско для Пашиняна

Абрамян: Саммит в Вашингтоне стал фиаско для Пашиняна

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа стала фиаско для армянского премьера. Об этом заявил президент Союза армян России Ара Абрамян, передает ТАСС.

«Теперь Пашинян все свое недовольство за международное унижение, кульминацией которого стало его участие в вашингтонском саммите двух победителей и одного пораженца, будет вымещать на собственном народе», — заявил Абрамян.

По его словам, Пашинян продолжит свою политику притеснения Армянской апостольской церкви, а встреча в Вашингтоне не дает Армении ничего значимого. «Никаких правовых и иных гарантий своей безопасности ей не предоставляют. Только слова о грядущем "светлом будущем" и взаимные обещания "не мстить"», — заключил он.

Ранее армянский премьер заявил, что Россия могла бы заинтересоваться инвестированием в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном. По его словам, проект мог бы стать хорошей возможностью для начала экономического сотрудничества между Россией, Ираном и США.