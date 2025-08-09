Бывший СССР
Силовики раскрыли данные «раздававшего» солдат комбрига ВСУ

ТАСС: Силовики узнали данные раздававшего солдат комбрига ВСУ Гупалюка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Силовики раскрыли личные данные командира 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает подчиненных к другим подразделениям. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Агентству рассказали о публикациях родственников украинских военнослужащих, в которых те сообщали о смертях близких, прикомандированных к 95-й, 82-й, 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. «Объясняется это тем, что комбриг 156-й ОМБр полковник Гупалюк попросту "раздает" своих людей в распоряжение других командиров под видом командировок», — объяснили силовики.

По словам представителя силовых структур, руководство ВСУ фактически отстранило Гупалюка от командования бригадой, однако причины данного решения неизвестны. Собеседник ТАСС предположил, что полковник с самого начала прибытия на передовую зарекомендовал себя не с лучшей стороны, либо же просто не понравился командованию.

Ранее журналист Уоррен Торнтон раскрыл потери ВСУ с начала конфликта на Украине. По его словам, Запад не хочет, чтобы информация получила массовую огласку.

