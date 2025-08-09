Россия
Соседи спасли беременную россиянку от избивавшего ее колотушкой сожителя

Житель Ярцево избил беременную сожительницу колотушкой, ее спасли соседи
Ранее судимого жителя Ярцево задержали по подозрению в покушении на жизнь беременной сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Смоленской области.

По данным следствия, все произошло в одном из частных домов в Ярцево. В ночь на 7 августа мужчина, приревновав свою беременную возлюбленную, жестоко избил ее деревянной колотушкой и отпинал ногами. В происходящее вмешались соседи. Женщину госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Нападавшего задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

