Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:58, 9 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о переброске пограничников из Закарпатья на сумское направление

В России сообщили о переброске пограничников из Закарпатья в Сумскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинских пограничников из Закарпатья перебрасывают в Сумскую область из-за больших потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«(...) несут службу на границе и отлавливают желающих сбежать с Украины. Поэтому в Сумскую область перебрасывают пограничников из Закарпатья», — стало известно от источника.

Уточняется, что многих уже уведомили о принятом решении, где они будут воевать с теми, кого еще недавно отлавливали на границе и отправляли в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    В России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

    В Венгрии оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    В Сочи временно запретили авиаперелеты

    ВСУ выпустили по России свыше 20 беспилотников

    На Ходынском бульваре в Москве произошла смертельная авария

    Стало известно о желании ЕС и Украины сорвать встречу Путина и Трампа

    В Финляндии дали Трампу совет по поводу Зеленского

    Стало известно о попытке Европы включиться в мирный процесс по Украине

    Поезд с пассажирами сошел с рельсов в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости