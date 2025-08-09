Стало известно о переброске пограничников из Закарпатья на сумское направление

В России сообщили о переброске пограничников из Закарпатья в Сумскую область

Украинских пограничников из Закарпатья перебрасывают в Сумскую область из-за больших потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«(...) несут службу на границе и отлавливают желающих сбежать с Украины. Поэтому в Сумскую область перебрасывают пограничников из Закарпатья», — стало известно от источника.

Уточняется, что многих уже уведомили о принятом решении, где они будут воевать с теми, кого еще недавно отлавливали на границе и отправляли в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.

