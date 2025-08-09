Мир
21:09, 9 августа 2025Мир

Стало известно о желании ЕС и Украины сорвать встречу Путина и Трампа

Ламеса: ЕС и Украина могут попытаться сорвать итоги встречи Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Украина и Европейский союз (ЕС) могут попытаться сорвать возможные положительные итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости заявил аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.

По его мнению, Трамп способен найти решение украинского кризиса, поскольку он рассматривает РФ в качестве потенциального партнера в реиндустриализации Штатов. Он подчеркнул, что Европа ничего не может предложить Трампу в этом вопросе.

«В этом смысле я позитивно смотрю на возможные результаты этой встречи. Конечно, нельзя исключать, что европейские глобалисты и милитаристы вместе с Владимиром Зеленским будут стремиться создать всевозможные препятствия и сорвать результаты этой встречи», — считает эксперт.

Ранее о тревоге ЕС из-за встречи Путина и Трампа стало известно испанской газете El Mundo. Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может вынудить Зеленского пойти на невыгодное для Киева соглашение.

