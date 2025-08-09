Украинке запретили въезд в Россию из-за переписки с родителями

РИА Новости: Украинку не пустили в Россию из-за переписки с родителями

Гражданке Украины отказали в праве на въезд в Россию, так как с начала специальной военной операции (СВО) она перестала общаться с родителями в мессенджере на русском языке. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как указано в документах, на территории России женщина проживала с 2018 года — она имела вид на жительство и постоянную регистрацию, а также находилась в браке с гражданином России.

Когда украинка возвращалась из Абу-Даби, ей заинтересовались сотрудники пограничной службы. Они провели осмотр мобильного телефона и установили, что с начала 2020 года украинка переписывалась с родителями на русском языке, а после начала СВО диалог полностью перешел на украинский.

Кроме того, пограничники заметили, что телефон женщины оказался подозрительно пустым: в нем не было большого числа контактов, фото и переписок, а приложения социальных сетей были удалены, хотя ранее были установлены на смартфоне. Сотрудники пограничной службы в ходе общения с женщиной также выяснили, что ее родной брат уклоняется от срочной военной службы и мобилизации на территории Украины.

Погранслужба в результате проверки отказала женщине во въезде в Россию. Украинка обратилась в суд с иском, однако он не был удовлетворен. Суд назвал решение законным, обоснованным и вынесенным с учетом защиты интересов безопасности России.

Ранее сообщалось, что российские погранслужбы дважды не пустили в Россию украинца, в телефоне которого нашли контакты украинских военнослужащих. Мужчина прилетел из Таиланда, но не смог въехать в страну.