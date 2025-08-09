Увеличилось число пострадавших при взрыве на российском заводе

Количество пострадавших при взрыве на предприятии в Стерлитамаке увеличилось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По словам Рахматуллина, в городскую больницу уже доставлено 25 человек. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Бригады врачей из Уфы, в составе которых реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог, выехали санавиацией.
Взрыв на предприятии в Башкирии произошел в субботу, 9 августа. Сообщалось, что под завалами еще могут находиться люди.
Ранее появились первые кадры с места взрыва.