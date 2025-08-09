Опубликованы первые кадры с места взрыва на российском заводе

Опубликованы первые кадры с места взрыва на заводе в Стерлитамаке

В сети появились первые кадры с места взрыва на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. Их публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, что всю территорию вокруг заводом заволокло дымом от взрыва. Громких звуков на ролике не слышно.

Преварительно, на заводе взорвался газ. Как рассказали очевидцы, сильного пожара после ЧП не было. На предприятии работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв на предприятии в Башкирии произошел 9 августа. По последним данным, пострадали 16 человек. Люди, помимо этого, также могут находиться под завалами. Взрыв, как уточнялось, произошел на открытой технологической установке.