В Финляндии дали Трампу совет по поводу Зеленского

Профессор Малинен посоветовал Трампу быть жестче в отношении Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу следует быть более жестким с украинским коллегой Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

Он допустил, что после запланированной на 15 августа встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может быть достигнуто соглашение о прекращении огня. «Однако, если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит пытаться умиротворить Зеленского и его европейских союзников.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила о беспокойстве Евросоюза из-за встречи Путина и Трампа. По ее данным, европейские страны в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

