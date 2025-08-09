Россия
В Госдуме объяснили удары беспилотников по Сочи злостью Зеленского

Депутат Колесник объяснил удары по Сочи злостью Зеленского из-за переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru объяснил удары беспилотников по Сочи злостью президента Украины Владимира Зеленского из-за переговоров.

«Это не ВСУ, это Зеленский преследует свои цели. Его не берут на переговоры, он злится, пытается отыграться на мирных людях, которые приехали отдыхать в Сочи», — подчеркнул депутат.

Колесник добавил, что в городе нет военных объектов, зато есть много отдыхающих в летний сезон. По его словам, украинские военные терпят поражение на фронте, поэтому наносят удары по гражданскому населению.

Из-за атаки беспилотников на Краснодарский край российским туристам пришлось в панике покидать пляжи в Сочи. Десятки следовавших на популярный курорт страны рейсов перенесли из-за произошедшего.

