В нескольких постсоветских странах отреагировали на условия Путина по миру на Украине

Лидеры постсоветских прибалтийских стран раскритиковали условия России по достижению мира на Украине. Об их реакции сообщает Financial Times.

«Если границы можно изменить силой, то ни одна из них не является безопасной... Суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ответ на предложение президента России Владимира Путина по миру на Украине.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что для всех важен справедливый и прочный мир. По ее словам, этот мир должен обеспечивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее 9 августа газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщила, что Путин представил США масштабное предложение по урегулированию украинского вопроса, включающее в себя территориальные уступки со стороны Киева.