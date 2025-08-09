Путин представил США план урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин представил США масштабное предложение по урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников.
По данным издания, план российского лидера включает в себя крупные территориальные уступки со стороны Киева.
О планировании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в четверг, 7 августа. Позже лидеры двух стран определились с местом и датой ее проведения – встреча запланирована на 15 августа, она должна пройти на Аляске.