10:03, 9 августа 2025Мир

Путин представил США план урегулирования конфликта на Украине

WSJ: Путин предложил США план урегулирования украинского конфликта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин представил США масштабное предложение по урегулированию украинского вопроса. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

По данным издания, план российского лидера включает в себя крупные территориальные уступки со стороны Киева.

О планировании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в четверг, 7 августа. Позже лидеры двух стран определились с местом и датой ее проведения – встреча запланирована на 15 августа, она должна пройти на Аляске.

