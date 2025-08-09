Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску

Президент России Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску, сообщает РИА Новости. Его поездка в этот штат на встречу с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на 15 августа.

При этом Аляска — не самый популярный штат и у американцев. Несмотря на то, что в среднем американец за свою жизнь посещает около 15 штатов, в Аляске бывали лишь 12 процентов граждан США.

Однако в США российские лидеры отправлялись и ранее. Так, Дмитрий Медведев, будучи главой государства, посетил Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Путин же был в Нью-Йорке, Техасе, Мэриленде, Джорджии и Мэне. Последний визит российского лидера в США состоялся 10 лет назад — в сентябре 2015 года.

В ночь на 9 августа Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков.