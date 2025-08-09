Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 9 августа 2025Мир

В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться

В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться взаимоуважением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уважают друг друга, на это указывает их намерение встретиться на Аляске на следующей неделе. Об это заявил почетный председатель базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум в беседе с РИА Новости.

«Я считаю, что намерение встретиться указывает на взаимное уважение президентов друг к другу», — сказал Борум. Он отметил, что встреча двух лидеров поспособствует завершению боевых действий на Украине, а также приведет к встрече с участием Украины, США и России в дальнейшем.

Также, отметил эксперт, встреча Путина и Трампа станет основой для нормализации дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

О готовящейся встрече с Путиным ранее сообщил Трамп. Американский лидер уточнил, что она запланирована на 15 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском курорте оборвалась канатная дорога, пострадали 12 человек, в том числе дети. Кресла полетели вниз вместе с людьми

    Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

    Экономист призвал США признать правоту России по Украине

    В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться

    Губернатор Аляски высказался о встрече Путина и Трампа

    Обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины попросился на СВО

    Из списка террористов исключили более 330 человек

    Дмитриев призвал развивать сотрудничество с США в Арктике

    Россиян предупредили о наказании за выращивание могильника на даче

    Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости