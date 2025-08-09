В США объяснили выбор Аляски площадкой для переговоров Путина и Трампа

WP: Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа связан с МУС

Аляска станет местом встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку США не связаны обязательствами с Международным уголовным судом (МУС). Об этом пишет издание The Washington Post.

«Некоторые из возможных мест проведения, такие как Рим, могли оказаться непростыми, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина. (...) США не являются стороной в суде, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы», — пишет издание.

Помимо этого, как пишет издание, многие европейские лидеры обеспокоены встречей Путина и Трампа, поскольку она может привести к тому, что президенты объединятся для навязывании своих условий Украине.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о полном смятении на Западе от анонса встречи президентов Путина и Трампа в американском штате Аляска. Он призвал остановить помощь Украине вооружениями и присоединиться к усилиям по достижению мира.