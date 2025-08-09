В США заявили о скорой победе России в конфликте с Украиной

Аналитик Слебода: У ВСУ на фронте одни провалы, победа России близка

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя складывается критическая ситуация, они уже не способны держать оборону. С таким заявлением выступил американский геополитических аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блэвенс на YouTube.

«Немногие на Западе понимают, насколько все плохо на Украине. Война на истощение начала приносить свои плоды. У киевского режима критическая нехватка людей на фронте, причем желающих воевать дальше и имеющих хоть какой-то опыт боевиков вообще не осталось», — сказал эксперт, подчеркнув, что на линии фронта у ВСУ одни провалы.

Слебода подчеркнул, что на Западе СМИ не хотят это признавать и пытаются продвигать выдуманные истории о больших потерях российской армии, однако то, что Россия лидирует на поле боя, видно невооруженным глазом. «Армия России становится сильнее с каждым днем. Люди есть, техника есть, снаряжение есть, … победа близко», — резюмировал аналитик.

Ранее Александр Меркурис заявил, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным указывает на то, что Россия доминирует на фронте.