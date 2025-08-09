Мир
02:16, 9 августа 2025Мир

На Западе указали на панику Киева из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

Меркурис: В Киеве запаниковали из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Киеве начали паниковать после того, как появилась информация о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Также эта новость не обрадовала европейских политиков, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Сам факт того, что в Киеве царит паника, а в европейских столицах бьют тревогу, говорит о том, что только у России есть преимущество», — сказал эксперт, подчеркнув, что именно успехи России на поле боя стали катализатором нынешних событий.

Как отметил Меркурис, если бы Россия не побеждала на фронте, то против нее не вводились бы новые санкции, а также не было бы и договоренности о встречи лидеров двух держав. Кроме того, указал аналитик, Европа и Киев выдвигали бы совершенно другие требования.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.

