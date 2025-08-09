Депутат Меттан: Европа отказывается видеть проигрыш Украины в конфликте

Европейские страны отказываются видеть, что Украина проигрывает конфликт с Россией, считает швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан. Его слова приводит РИА Новости.

«Реализма [со стороны ЕС] в этом конфликте никогда не было с 2014 года. Я думаю, что [президент США Дональд] Трамп, несмотря на его капризы, и [президент России Владимир] Путин — два реалиста. Но они находятся в осаде украинцев и европейцев», — сказал депутат.

Он добавил, что Европе потребуется еще немного времени, чтобы прийти в себя и понять реальный ход дел. Сейчас же в восстановлении Украины Брюссель не может играть никакой роли, так как он отказывается смотреть правде в глаза и «утратил всякий геополитический смысл».

Ранее американский геополитический аналитик Марк Слебода заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя складывается критическая ситуация, они уже не способны держать оборону. В связи с этим он предрек скорую победу России в конфликте и добавил, что на Западе СМИ не хотят это признавать и пытаются продвигать выдуманные истории о больших потерях российской армии.