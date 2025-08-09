Мир
Захарова оценила переговоры лидеров Армении и Азербайджана в США

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в США заслуживает положительной оценки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

«Встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки», — высказалась Захарова, говоря о переговорах Пашиняна и Алиева. Она выразила надежду, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня.

При этом, как заметила дипломат, до последнего времени Баку и Ереван утверждали, что предпочитают вести диалог напрямую, без внешней помощи.

8 августа Пашинян, Алиев и президент США Дональд Трамп подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В ней, в частности, речь идет о спорном Зангезурском коридоре. Согласно документу, его участок передается американской компании на 99 лет и будет называться «мост Трампа».

