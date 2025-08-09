Интернет и СМИ
Заместителя гендиректора ТАСС освободили от должности

Мишустин освободил от должности заместителя гендиректора ТАСС Соколова
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Андрей Соколов был освобожден от должности заместителя генерального директора агентства ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"», — говорится в документе.

Уточняется, что Соколов сам попросил об отставке.

Ранее от должности был освобожден первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

