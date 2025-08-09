Заместителя гендиректора ТАСС освободили от должности

Андрей Соколов был освобожден от должности заместителя генерального директора агентства ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"», — говорится в документе.

Уточняется, что Соколов сам попросил об отставке.

Ранее от должности был освобожден первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.