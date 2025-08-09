Защита Гуцул обжаловала приговор суда

РИА: Защита Гуцул посчитала задержание политика незаконным и обжаловала приговор

Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала срочную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Наталью Байрам.

Защита посчитала, что при задержании Гуцул не были соблюдены необходимые процедуры, и поэтому его можно считать незаконным. В частности, судья должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером, но этого не произошло.

Адвокат намерена обжаловать решение суда в течение 15 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Во вторник, 5 августа, районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. В ответ на это парламент Гагаузии заявил о создании штаба в защиту политика.

