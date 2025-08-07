Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:20, 7 августа 2025Бывший СССР

В Гагаузии создадут штаб для действий в защиту Гуцул

Парламент Гагаузии заявил о создании штаба в защиту Гуцул
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Парламент автономии в составе Молдавии — Гагаузии — заявил о создании штаба в защиту приговоренной к семи годам тюрьмы башкана (главы) региона Евгении Гуцул. Об акте неподчинения действиям центральных властей республики они заявили в резолюции по итогу заседания.

«Создать Региональный штаб для координации всех действий в рамках данного политического кризиса», — говорится в тексте документа.

Власти региона выпустили резолюцию, которая осуждает приговор Евгении Гуцул, связанный с финансированием предвыборной кампании. В этом же документе парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в ее защиту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал сроки достижения мира

    Путин поговорил с президентом ЮАР

    Встреча Путина и Трампа: когда и где состоится, что обсудят

    Вскрылась слежка за российским генералом перед покушением

    Партнеры по БРИКС пообещали нарастить торговлю после введения Трампом пошлин

    Опровергнут самый популярный миф о кофе

    Найдены останки затонувших кораблей XVIII века

    В Гагаузии создадут штаб для действий в защиту Гуцул

    Появились снимки Джессики Альбы в бикини без фотошопа

    Момент столкновения легковушки и мотоцикла на большой скорости в Москве попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости