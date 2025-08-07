В Гагаузии создадут штаб для действий в защиту Гуцул

Парламент Гагаузии заявил о создании штаба в защиту Гуцул

Парламент автономии в составе Молдавии — Гагаузии — заявил о создании штаба в защиту приговоренной к семи годам тюрьмы башкана (главы) региона Евгении Гуцул. Об акте неподчинения действиям центральных властей республики они заявили в резолюции по итогу заседания.

«Создать Региональный штаб для координации всех действий в рамках данного политического кризиса», — говорится в тексте документа.

Власти региона выпустили резолюцию, которая осуждает приговор Евгении Гуцул, связанный с финансированием предвыборной кампании. В этом же документе парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в ее защиту.