19:59, 7 августа 2025Бывший СССР

В Гагаузии выпустили документ с призывом к массовым протестам против Кишинева

Парламент Гагаузии выпустил резолюцию с призывом к массовым протестам
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Парламент Гагаузии выпустил резолюцию с призывом к массовым протестам в защиту приговоренного к семи годам тюрьмы башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул. Текст документа публикуется на сайте законодательного органа.

«Организовать и провести на территории Гагаузии массовые мирные акции протеста в поддержку главы Гагаузии Е.А. Гуцул и законных прав автономии», — говорится в документе.

Текст резолюции также гласит, что вся ответственность за дестабилизацию ситуации в автономии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагается исключительно на центральные власти Молдовы.

5 августа суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Позже стало известно, что судье Анна Кучереску, которая вынесла приговор башкану, поступали угрозы от неизвестных. Так, она рассказала о приглашении ее коллег в морг на ее же якобы опознание.

