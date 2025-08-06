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18:01, 6 августа 2025Бывший СССР

Вынесшая приговор Гуцул судья рассказала о приглашении в морг

Давшая семь лет тюрьмы для Гуцул судья рассказала о приглашениях в морг
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Судья из Молдавии Анна Кучереску, давшая семь лет тюрьмы для башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул рассказала о приглашениях в морг ее коллегам на ее опознание. Ее слова приводит Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

По их информации, Кучереску получала угрозы со стороны неизвестных. В их числе — вызов коллег на «опознание» судьи в морге, письма с угрозами и фото с неживыми людьми.

Он также сообщил, что за четыре дня до вынесения приговора, Кучереску получила похоронный венок.

5 августа в Молдавии Евгении Гуцул вынесли приговор в виде семи лет тюрьмы, ее обвиняют в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот приговор является образцом политически мотивированного решения.

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