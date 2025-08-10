Депутат предложил ограничить наценку на продукты

Миронов: Наценку на социально значимые продукты нужно ограничить 15 %

Наценку на 25 основных социально значимых продуктов питания нужно ограничить 15 процентами от закупочной цены. Такое предложение внес председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200 процентов, поэтому государство должно вмешаться в этот процесс.

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке - хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик - не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — пояснил он.

Сейчас власти вправе установить предельные цены на социально значимые товары первой необходимости, если течение двух месяцев в отдельном регионе или нескольких они подорожали на 10 и более процентов за вычетом сезонного фактора. Перечень таких товаров установили в 2010 году — к ним относятся основные виды мяса, масло, молоко, яйца, сахар и соль, чай, мука, хлеб, рис и пшено, картофель, капуста лук, морковь, яблоки и ряд других продуктов.

Ранее Миронов предложил зафиксировать цены на самые востребованные продовольственные товары. Он сослался на предложение экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которые рекомендовали на три-четыре месяца заморозить цены на мясо, сахар, овощи и фрукты. Миронов подчеркнул, что заморозка должна сопровождаться и другими шагами: снижением пошлин на некоторые товары, налоговыми преференциями, переходом на прямые поставки с полей и прочими.