17:37, 10 августа 2025

Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать Чечню

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Чечню с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики», — написал он.

По его словам, БПЛА были обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) их выявили и уничтожили.

Кадыров выразил благодарность республиканскому оперштабу, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные действия. Пострадавших и разрушений, добавил политик, нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области.

