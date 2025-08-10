Над Россией за ночь сбили более ста беспилотников

Над Россией и Азовским морем сбили 121 украинский БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в сообщении.

Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 29. 15 сбили над Крымом, 13 — над Брянской областью и 12 — над Белгородской областью. Беспилотники также были уничтожены в небе над Воронежской областью (9 дронов), Саратовской областью (8), Ставропольским краем (8), Калужской (7), Тульской (6), Ростовской (5) и Рязанской (4) областями. Еще два дрона были сбиты над акваторией Азовского моря и по одному — в Смоленской, Тверской и Орловской областях.

Прошлой ночью Минобороны сообщало о сбитии 97 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников уничтожили в небе над Курской областью — 28.