Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 10 августа 2025Россия

Над Россией за ночь сбили более ста беспилотников

Над Россией и Азовским морем сбили 121 украинский БПЛА за ночь
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в сообщении.

Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 29. 15 сбили над Крымом, 13 — над Брянской областью и 12 — над Белгородской областью. Беспилотники также были уничтожены в небе над Воронежской областью (9 дронов), Саратовской областью (8), Ставропольским краем (8), Калужской (7), Тульской (6), Ростовской (5) и Рязанской (4) областями. Еще два дрона были сбиты над акваторией Азовского моря и по одному — в Смоленской, Тверской и Орловской областях.

Прошлой ночью Минобороны сообщало о сбитии 97 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников уничтожили в небе над Курской областью — 28.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    В Британии заявили о желании Европы сорвать переговоры России и США

    Автомобилистов предупредили об увеличении штрафов в 10 раз

    Кличко неожиданно высказался о территориальных уступках в пользу России

    Силовые структуры рассказали об обмане ВСУ при эвакуации раненых

    Муж Трусовой поделился эмоциями от рождения сына

    В российском регионе объявили ракетную опасность

    Над Россией за ночь сбили более ста беспилотников

    Раскрыт способ обмана ВСУ российскими танкистами

    Дело о смерти младенца под Красноярском прекратили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости