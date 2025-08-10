Бывший СССР
Путин поговорил с иностранным лидером

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба лидера Таджикистана на официальном сайте.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки. Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США», — сообщили в пресс-службе.

Рахмон поблагодарил Путина за информацию о диалоге Москвы и Вашингтона. Он также поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского конфликта.

9 августа российский лидер провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

