Россиянин пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

Богомаз: БПЛА ВСУ атаковал село Стратива, ранен мирный житель
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Стратива, в результате был ранен мирный житель. О ранении россиянина сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему — скорейшего выздоровления!» — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что также в результате сброса взрывного устройства был поврежден гражданский автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» вычислила и уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области. Объект обнаружили с помощью дрона, после чего передали координаты артиллеристам.

