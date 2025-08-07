ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Запорожской области

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России вычислила и уничтожила пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщил оператор дронов с позывным Сахалин в беседе с РИА Новости.

«Мы выполняли дежурный разведывательный полет над оккупированной противником территорией Запорожской области России. Зафиксировали пролет вражеского дрона и решили его не таранить, а сопроводить до дома, так скажем», — рассказал Сахалин.

По его словам, дрон начал снижение в лесополосе, где его подобрал солдат ВСУ, выдав расположение пункта. Координаты были переданы артиллеристам, которые уничтожили цель вместе с расчетом.

