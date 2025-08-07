Российские военные создали стену дронов в ДНР

Российские военные создали стену дронов в районе Константиновки в ДНР

Российские военные создали стену из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, российским войскам в районе Константиновки удалось реализовать ранее заявленный ВСУ (Вооруженными силами Украины — прим. «Ленты.ру») концепт так называемой "стены дронов" — непрерывно действующей зоны поражения, построенной на базе барражирующих "Ланцет" с функциями автонаведения», — говорится в публикации.

Уточняется, что был зафиксирован ряд признаков полноценного масштабного применения модели ограничения маневра украинских подразделений. По информации Telegram-канала, дроны действуют как против одиночных целей, так и против стоящей в тылу украинской бронетехники.

Ранее в ВСУ заявили о необходимости уйти в бункеры. Причиной этого стал рост активности российских ударных дронов на линии фронта.