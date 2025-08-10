Россиянка провела отпуск в Европе и раскрыла самую внушительную статью расходов

Российская путешественница отдохнула в нескольких городах Европы и раскрыла траты на поездку. Расчетами она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что отправилась с мужем в двухнедельный отпуск в апреле 2025 года. Пара посетила французские Лион и Париж, а также немецкий Мюнхен.

Россиянка призналась, что самой внушительной статьей расходов стало проживание. За размещение в отелях в трех городах она вместе с супругом отдала 1,8 тысячи евро (около 166 тысяч рублей).

«Может, я, конечно, избаловалась, но, в конце концов, я уже не молоденькая студентка, и я заработала себе на комфорт. Я выбираю отели не на окраине города, а в центре (хоть и не всегда в самом историческом — там, где мне удобно), с завтраком и ванной комнатой в номере», — пояснила туристка.

Авиаперелеты обошлись ей в 1,2 тысячи евро (около 111 тысяч рублей), транспортные расходы составили 988 евро (около 91,5 тысячи рублей), а расходы на еду — 828 евро (около 76,7 тысячи рублей).

«Обычно я закладываю в поездках по Европе бюджет 100 евро (около 9,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») в день на еду на двоих. По опыту, в большинстве случаев тратим гораздо меньше (завтраки-то в отеле!)» — констатировала путешественница.

Кроме того, во время поездки пара потратила 285 евро (около 26,4 тысячи рублей) на сувениры и подарки и 85 евро (около 7,8 тысячи рублей) на мелкие покупки наличными.

«Можно было меньше? Можно! Но нужно ли? Я никогда не говорила, что у меня максимально бюджетный туризм. Спать в хостелах и ехать из одного города в другой с четырьмя пересадками с чемоданами ради экономии я не готова. Я считаю, у меня рациональный туризм», — заключила автор.

