Сапер рассказал о заминированных ВСУ телах мирных жителей

РИА Новости: ВСУ минируют тела сослуживцев и мирных граждан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщил сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый.

«Это просто морально даже тяжело смотреть. Бесчеловечно. Зачастую выдергивается чека [из гранаты] и просто трупом прижимается скоба. И когда ты его переворачиваешь, происходит детонация гранаты и, естественно, подрыв», — пояснил российский боец.

Как утверждает Круглый, военнослужащие ВСУ во время отступления создают самодельные взрывные устройства из любых предметов.

Ранее сапер с позывным Ишим рассказал, что при отходе из Курской области бойцы ВСУ минировали все подряд, в том числе самые безобидные вещи, например, плюшевого медвежонка.

