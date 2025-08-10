Культура
15:42, 10 августа 2025

Стало известно об отказе актрисы из «Гарри Поттера» в свидании Трампу

Игравшая в «Гарри Поттере» Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fred Prouser / Reuters

Игравшая Сивиллу Трелони в нескольких частях фильмов о «Гарри Поттере» актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Дональду Трампу в свидании. Об этом стало известно из сообщения издания The Guardian.

Как рассказала Томпсон, предложение сходить на свидание поступило ей от Трампа, ныне занимающего пост главы США, в тот же день, когда был официально подтвержден ее развод. Актриса находилась в трейлере во время съемок, когда зазвонил ее телефон и говоривший представился Трампом.

Бизнесмен предложил ей приехать и остаться в одном из его «прекрасных мест» (вероятно, имеется в виду один из отелей Трампа) и, «возможно, поужинать». По мнению актрисы, у также разводившегося тогда бизнесмена были специальные люди, которые занимались поиском женщин в процессе бракоразводного процесса.

Актриса тогда сказала Трампу, что перезвонит ему. Сейчас она оценивает действия бизнесмена как сталкинг.

Известно, что у Трампа были сексуальные контакты с порноактрисой Стефани Клиффорд в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью, однако суд установил, что соглашение имело место.

