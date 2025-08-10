Россия
16:35, 10 августа 2025Россия

Украинских операторов дронов уличили в поджогах полей и домов

РИА: Операторы дронов ВСУ провоцируют пожары в полях и лесах Запорожской области
Вячеслав Агапов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) провоцируют пожары в полях и лесах Запорожской области. В поджогах их уличил замполит роты российской группировки «Днепр» с позывным «Фара», его цитирует РИА Новости.

По словам источника, операторы БПЛА, пользуясь жаркой погодой, провоцируют пожары на сельскохозяйственных полях и лесополосах. Огонь зачастую перекидывается на жилые дома и хозяйственные постройки в населенных пунктах. Из-за возгораний сгорают дома, машины и имущество мирных жителей.

«Пожарные из ближайших тыловых городков без страха выезжают в те районы, где часто летают FPV-дроны. Эти районы считаются тыловыми, но там можно попасть под обстрел и под удар дрона-камикадзе. Ребята смело выезжают и тушат... Из-за них много что уцелело», — рассказал замполит.

Кроме того, дроны-камикадзе часто атакуют и гражданские автомобили. При этом бойцы и командиры ВСУ не разбираются, какой объект атакуют: мирный или военный.

«У них бывает так. Когда у FPV-дрона заканчивается заряд, если до этого не нашли цели — бьют в первый попавшийся автомобиль, человека, дом или в поля отправляют свой дрон», — добавил он.

В воскресенье 10 августа ВСУ впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области. После этого в Коми и Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА.

