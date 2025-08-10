В Крыму бегемот съел выставленные на конкурс композиции

В Бахчисарае бегемоту Фриде скормили вырезанные из арбуза композиции

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр завершился фестиваль по вырезанию композиций из арбуза. Самые лучшие работы участников отдали на съедение бегемоту Фриде, сообщил директора парка Виктор Жиленко в беседе с РИА Новости.

Как отметил он, в итоге получилось яркое арбузное экзотик-шоу. На суд зрителей были представлены труды «арбузных» дел мастеров, лучшие работы скормили бегемоту Фриде, которая также знакома посетителям как Морячка Соня.

Ей очень понравились поданные лакомства, отметил глава парка. По его словам, Соня была в восторге, поедая арбузы так, что «за уши не оттащишь».

В марте сообщалось, что в российском регионе чучело Зимы съел бегемот. Руководство парка приняло решение отказаться от традиционного сжигания чучела из сена, чтобы отдать его на лакомство Фриде.