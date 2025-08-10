Экономика
14:31, 10 августа 2025Экономика

Во Франции захотели сэкономить на праздниках

Les Echos: Правительство Франции хочет сэкономить за счет сокращения праздников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Правительство Франции хочет сэкономить более 4 миллиардов евро за счет сокращения количества праздников. Об этом пишет Les Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра Франции Франсуа Байру.

«Доходность этих мер должна составить 4,2 миллиарда евро с 2026 года для государственного бюджета», — утверждается в письме.

По данным издания, речь в документе идет о предложении Байру сделать рабочими такие дни, как понедельник после Пасхи и 8 мая, когда в Европе празднуется День Победы. В письме утверждается, что французское правительство намерено внести в законопроект о финансах на 2026 год отмену статуса государственных праздников для этих двух дней. При этом допускается пересмотр праздников, которых коснутся эти меры.

15 июля Байру предложил отказаться от празднования во Франции Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств.

