Спикер МИД Захарова: Отношения ЕС и Украины похожи на некрофилию

Отношения Евросоюза (ЕС) и Украины похожи на некрофилию. С этой формой сексуальных извращений сравнила взаимодействие двух стран спикер МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Захарова напомнила, что офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление лидеров ЕС, в котором содержится призыв к прекращению огня через давление на Россию. Представитель МИД назвала это заявление нацистской листовкой и высказалась о некрофилии в ЕС.

Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон Мария Захарова

Ранее Мария Захарова заявила, что украинский журналист Дмитрий Гордон (признан Минюстом иностранным агентом, а также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) молчит об украинских пленных, «будто мочи в рот набрал».