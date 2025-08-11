Атака ВСУ на российский регион унесла жизни двух мирных жителей

Миляев: В результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область погибли два человека. Кроме того, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли», — говорится в сообщении. Уточняется, что трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Миляев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибла женщина.