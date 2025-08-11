Бывший СССР
В ВС России рассказали о новой тактике борьбы с «Бабой-ягой»

Aif: Российские беспилотники уничтожают дроны ВСУ «Баба-яга» ударами по сбросу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские беспилотники уничтожают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» таранными ударами по сбросу снаряда. О новой тактике борьбы с украинскими ударными дронами в беседе с aif.ru рассказал сержант российских войск с позывным Баку.

«Сбиваем их беспилотники старым добрым тараном. Именно так я расправился и с этим гексакоптером. Ударил точно по заряду, которым он собирался сделать сброс на парней. Уничтожать дроны ВСУ таким способом — это относительно новая тактика», — рассказал военный.

Он добавил, что иногда российские операторы дронов с помощью тарана пытаются вывести из строя все шесть винтов, с помощью которых летает вражеская «Баба-Яга».

Ранее два украинских тяжелых дрона «Баба-яга» столкнулись в небе над Запорожской областью и рухнули на землю. Инцидент произошел в зоне действий группировки войск «Восток». Российский оператор дрона планировал сбить вражеский беспилотник, однако до этого в украинский дрон влетела другая «Баба-яга», после чего они вместе полетели вниз.

