12:02, 8 августа 2025

Две украинские «Бабы-яги» столкнулись в небе и попали на видео

Два дрона «Баба-яга» ВСУ столкнулись над Запорожской областью и попали на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Два украинских тяжелых дрона «Баба-яга» столкнулись в небе над Запорожской областью и рухнули на землю. Видео происшествия, снятое российскими военными, опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Как рассказали авторы сообщения, инцидент произошел в зоне действий группировки войск «Восток». Российский оператор дрона планировал сбить вражеский беспилотник, однако до этого в украинский дрон влетела другая «Баба-яга», после чего они вместе полетели вниз. На видео также попал взрыв, произошедший перед тем, как они коснулись земли.

«Нет лучше союзника, чем друг врага — дебил. Стыковка удалась», — говорится в подписи к видео.

Ранее стало известно, что российский штурмовик выжил после удара 24 FPV-дронов и одной тяжелой «Бабы-яги». Сейчас он проходит реабилитацию после лечения в госпитале.

