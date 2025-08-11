Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 11 августа 2025Наука и техника

Названы лучшие игры-приквелы

IGN назвала Red Dead Redemption 2 лучшей игрой-приквелом в истории
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Red Dead Redemption 2» 

Издание IGN выбрало лучшие видеоигры-приквелы за всю историю индустрии. Рейтинг доступен на сайте медиа.

Приквел — видеоигра, действие которой происходит до событий ранее созданного произведения. Редакция портала назвала лучшим приквелом в истории Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games. По их словам, разработчики создали нарратив, который невероятно эффектно раскрыл мифологию мира RDR. Игра вышла в 2018 году.

На втором месте оказалась Metal Gear Solid 3: Snake Eater. В материале говорится, что приквел от Konami заложил основу для грандиозной истории. На третье место разместили Deus Ex: Human Revolution. Разработчиков игры похвалили за личный взгляд на трансчеловеческие элементы серии.

Также в десятку лучших приквелов за всю историю видеоигр попали Yakuza 0, Halo: Reach, Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Divinity: Original Sin, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, God of War: Chains of Olympus и Batman: Arkham Origins.

«По-настоящему великие приквелы запоминаются не только дизайном или игровым процессом, но и тем, как они меняют наше восприятие любимых оригинальных игр и добавляют новые истории, которые нам уже дороги», — подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что корпорация Sony продала за неполные пять лет 80,3 миллиона штук консолей PlayStation 5. В настоящий PS5 занимает 11-е место в списке самых продаваемых приставок в истории, на первом месте — PlayStation 2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    В России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости