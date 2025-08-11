Названы лучшие игры-приквелы

IGN назвала Red Dead Redemption 2 лучшей игрой-приквелом в истории

Издание IGN выбрало лучшие видеоигры-приквелы за всю историю индустрии. Рейтинг доступен на сайте медиа.

Приквел — видеоигра, действие которой происходит до событий ранее созданного произведения. Редакция портала назвала лучшим приквелом в истории Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games. По их словам, разработчики создали нарратив, который невероятно эффектно раскрыл мифологию мира RDR. Игра вышла в 2018 году.

На втором месте оказалась Metal Gear Solid 3: Snake Eater. В материале говорится, что приквел от Konami заложил основу для грандиозной истории. На третье место разместили Deus Ex: Human Revolution. Разработчиков игры похвалили за личный взгляд на трансчеловеческие элементы серии.

Также в десятку лучших приквелов за всю историю видеоигр попали Yakuza 0, Halo: Reach, Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Divinity: Original Sin, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, God of War: Chains of Olympus и Batman: Arkham Origins.

«По-настоящему великие приквелы запоминаются не только дизайном или игровым процессом, но и тем, как они меняют наше восприятие любимых оригинальных игр и добавляют новые истории, которые нам уже дороги», — подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что корпорация Sony продала за неполные пять лет 80,3 миллиона штук консолей PlayStation 5. В настоящий PS5 занимает 11-е место в списке самых продаваемых приставок в истории, на первом месте — PlayStation 2.