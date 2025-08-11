Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 10 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады поиронизировал над долгим ответом Зеленского на требования России

Дубинский: Зеленский долго отвечал на требования РФ, потому что учил текст
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский задержал ответ на требование России вывести украинские войска из Донецкой и Луганской народных республик, так как, вероятно, учил присланный Западом текст. Так над ситуацией поиронизировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Несмотря на то что требования [президента России Владимира] Путина ... Трамп и Уиткофф передали Зеленскому еще в среду, ответом он разродился только в субботу утром. Видимо, учил текст, присланный из Британии», — написал политик.

9 августа Зеленский в своем обращении заявил, что отступать от территорий Украины никто не будет, так как это будет противоречить Конституции страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейцы захотели поговорить с Трампом раньше Путина

    Депутат Рады поиронизировал над долгим ответом Зеленского на требования России

    В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным

    Слуцкий призвал лидеров ЕС признать обреченность антироссийской политики

    Атака ВСУ на российский регион унесла жизни двух мирных жителей

    В США обратили внимание на противоречия в заявлениях Зеленского

    В РПЦ назвали миграцию одним из главных вызовов для России

    Стало известно о фиктивной отправке украинских пропагандистов на фронт

    В России назвали сюрпризом выбор места для встречи Путина и Трампа

    Стало известно о запуске украинских безэкипажных катеров из Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости