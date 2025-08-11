Депутат Рады поиронизировал над долгим ответом Зеленского на требования России

Дубинский: Зеленский долго отвечал на требования РФ, потому что учил текст

Президент Украины Владимир Зеленский задержал ответ на требование России вывести украинские войска из Донецкой и Луганской народных республик, так как, вероятно, учил присланный Западом текст. Так над ситуацией поиронизировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Несмотря на то что требования [президента России Владимира] Путина ... Трамп и Уиткофф передали Зеленскому еще в среду, ответом он разродился только в субботу утром. Видимо, учил текст, присланный из Британии», — написал политик.

9 августа Зеленский в своем обращении заявил, что отступать от территорий Украины никто не будет, так как это будет противоречить Конституции страны.