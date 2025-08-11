Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 11 августа 2025Мир

Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

МИД Ирана опроверг заявления о планах угроз мосту Трампа на территории Армении
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Заявления о планах угроз Исламской Республики Иран «мосту Трампа» на территории Армении не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает Ettela'at.

«Мы открыто выражаем свою позицию по всем вопросам. Мы всегда приветствовали наличие путей сообщения, но при этом заявляли, что действия в этой области не должны противоречить международному праву и нарушать международные границы, и это наша последовательная позиция», — подчеркнули в иранском МИД.

Багаи опроверг сообщения о возможных угрозах «маршруту Трампа» в Зангезурском коридоре со стороны Тегерана и указал на добрососедские отношения Ирана и Армении. Дипломат подчеркнул, что ведомство находится в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Ирана указал на несогласие с привлечением США в процесс урегулирования конфликта между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что в Тегеране не считают вмешательство внерегиональных держав каким-либо образом полезным для безопасности региона.

Ранее замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян повторили ошибку президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Баку и Ереван «дорого заплатят за свой недостойный поступок».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    В России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости