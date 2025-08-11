Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

МИД Ирана опроверг заявления о планах угроз мосту Трампа на территории Армении

Заявления о планах угроз Исламской Республики Иран «мосту Трампа» на территории Армении не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает Ettela'at.

«Мы открыто выражаем свою позицию по всем вопросам. Мы всегда приветствовали наличие путей сообщения, но при этом заявляли, что действия в этой области не должны противоречить международному праву и нарушать международные границы, и это наша последовательная позиция», — подчеркнули в иранском МИД.

Багаи опроверг сообщения о возможных угрозах «маршруту Трампа» в Зангезурском коридоре со стороны Тегерана и указал на добрососедские отношения Ирана и Армении. Дипломат подчеркнул, что ведомство находится в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Ирана указал на несогласие с привлечением США в процесс урегулирования конфликта между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что в Тегеране не считают вмешательство внерегиональных держав каким-либо образом полезным для безопасности региона.

Ранее замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян повторили ошибку президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Баку и Ереван «дорого заплатят за свой недостойный поступок».