04:24, 11 августа 2025Силовые структуры

Напавших на «Крокус» поймали благодаря просмотру записи с камеры во время пожара

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Полицейские успели посмотреть записи с камер видеонаблюдения в «Крокус сити холле» во время пожара до того, как серверную охватило пламя. Благодаря этому удалось задержать нападавших по горячим следам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«На месте происшествия начальником полиции Красногорска была дана команда подчиненным срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в помещении не появился огонь», — следует из документов. Благодаря этому правоохранители сумели оперативно установить личности нападавших, а также номер машины, на которой они покинули место преступления.

Кроме того, из горящего здания полицейские забрали рюкзак и разгрузку, которые террористы оставили на месте преступления. Сотрудник службы безопасности концертного зала в свою очередь забрал оттуда автомат, брошенный одним из нападавших. В дальнейшем эти предметы были приобщены к делу как вещественные доказательства.

Ранее стало известно, что один из участников нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до теракта ездил в Афганистан.

