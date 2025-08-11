Некоторым категориям россиян увеличат пенсии

Говырин: В сентябре повысят пенсии достигшим возраста 80 лет россиянам

В сентябре повысят пенсии инвалидам первой группы, достигшим возраста 80 лет россиянам, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе. Категории граждан, которым увеличат выплаты, назвал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек вместо 8 907 рублей 70 копеек. Эту сумму гражданин будет получать без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. Для пенсионеров, за которыми оформлен уход, прибавят 1 314 рублей в месяц, для тех, кто получает государственную выплату — еще 1 377 рублей

Говырин также отметил, что любые перерасчеты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства. Поэтому предусмотренные законом доплаты вступают в силу в первом месяце осени.

Также пенсии вырастут у инвалидов первой группы — им также будут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев эта сумма вырастет на 2 969 рублей 23 копейки зана каждого нетрудоспособного члена семьи. Тем, кто прекратил трудовую деятельность в августе, начнут начислять индексированную сумму пенсий — Перерасчет осуществляется автоматически, а новая сумма пенсии устанавливается с месяца, следующего за увольнением.

Ранее Говырин заявил, что средняя пенсия в России сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты.